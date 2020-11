움직임 적어진 겨울, 홈트족 인기 아이템은?

성큼 다가온 겨울 추위에 홈트(홈트레이닝)를 시작하는 이들이 늘고 있다. 헬스장이나 야외 운동 대신 집이나 일상 속에서 간편하고 꾸준하게 건강과 체력을 관리할 수 있는 운동 방법을 선택하고 있는 것. 이에 더해 건강과 체력 관리에 관심을 갖고 적극적으로 투자하는 이른바 덤벨(dumbbell) 소비자가 MZ세대를 중심으로 빠르게 확산되며 홈트의 인기는 날로 더 거세지고 있다.

특히, 홈트족들이 즐겨하는 운동 중 하나가 하체 운동으로 겨울이 다가오면서 하체관리에 대한 관심은 더 높아지고 있다.

이에 홈트 소도구인 ‘앵클밴드’와 ‘힙밴드’가 각광받고 있다. 부피가 작아 편의성이 높고 하체 운동뿐만 아니라 어깨, 팔뚝 등 상체 근력 운동과 전신 스트레칭에도 사용할 수 있어 높은 활용성에 주목을 받고 있다.

가장 주목받고 있는 제품으로는 필라테스 전문가 ‘이슬코치’의 홈피트니스 브랜드 ‘듀잇(dewit)’의 앵클밴드와 힙밴드가 있다. 지난달부터 브랜드에서 전개하고 있는 ‘작심 21일 챌린지’가 SNS상에서 화제가 되면서 영상에 소개된 앵클밴드와 힙밴드에 대한 문의가 증가. 이에 더해 제품을 사용해본 사용자들의 호평 후기가 이어지고 있다.

듀잇 앵클밴드는 작년 출시된 버전1을 업그레이드한 제품으로 운동에 최적화된 강도와 내구성을 갖춰 1회 최대 5배까지 초 집중 자극 효과를 얻을 수 있는 것이 특징이다. 또, 착용법에 따라 강도 조절과 다양한 활용법이 가능하고, 탄탄한 고정력으로 튕김 우려 없이 안전하게 운동을 즐길 수 있다.

듀잇 힙밴드는 몸의 중심인 엉덩이 근육을 단련할 수 있는 소도구로, 앵클밴드와 세트로 사용하면 운동 효과를 배로 높일 수 있다.

듀잇은 필라테스 전문강사이자 27만 팔로우를 보유한 인기 인플루언서 ‘이슬코치’와 콜라보레이션 한 홈 피트니스 & 이너뷰티 전문 브랜드로 지난달 앵클밴드, 힙밴드, 매트, 매트 스트랩의 홈 피트니스 제품 4종을 출시하며 지속적인 성장세를 이어가고 있다.

특히, 듀잇의 주요 인기 요인은 제품과 결합된 참여형 영상 콘텐츠를 꼽을 수 있다. 듀잇은 이슬코치와 함께 제품을 활용한 전문적인 운동 강의 영상을 브랜드 공식 유튜브 채널을 통해 무료로 제공하며 브랜드 경험과 소통을 통한 팬덤을 빠르게 형성하고 있다. 또, ‘작심 21일 챌린지’와 같은 MZ세대들의 문화가 된 일상력, 소확성(소소하지만 확실한 성취) 트렌드를 반영한 챌린저 캠페인을 전개하며 MZ세대로부터 적극적 호응을 이끌어내고 있다.

듀잇 브랜드 총괄 이새미 팀장은 “지난달 신제품 출시 이후 프로모션 물량 완판 등 전 제품 모두 인기를 얻으며 꾸준한 매출 상승을 기록하고 있는 가운데, 특히 겨울이 다가오면서 앵클밴드와 힙밴드를 찾는 고객들의 빠른 증가세가 눈에 띈다”며, “듀잇에서 무료로 제공하는 이슬코치의 전문 운동강의 영상과 작심 21일 챌린지에 동참해 올 겨울 탄탄한 몸매관리는 물론 건강과 체력 모두 향상시키길 바란다”고 전했다.

한편, 듀잇에 대한 상세한 정보는 듀잇 공식 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해 확인 가능하다.

