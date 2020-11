유록스 요소수, 차량관리 앱 '마이클'과 공동 프로모션

[아시아경제 황윤주 기자] 12년 연속 국내 요소수 판매 1위(환경부 집계 자료 기준) 유록스(EUROX)가 차량관리 앱 '마이클'(운영사 ㈜마카롱팩토리)과 공동 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

유록스는 요소수를 사용하는 디젤차 소유자를 대상으로 페이스북과 구글, 인스타그램에 마이클과 공동 광고를 진행하고, 마이클 앱 내에서 유록스 프리미엄 3.5ℓ 제품을 구매할 경우 특별한 혜택을 제공하는 프로모션을 올 연말까지 진행한다.마이클은 연비와 소모품 교체 주기 등 내 차 정보를 한 눈에 확인하고 주변 정비소, 세차장 예약까지 가능한 O2O(Online to Offline) 차량관리 플랫폼이다.

마이클의 운영사 '마카롱팩토리'에 따르면 현재 190만 명 이상이 7000만 건 넘는 차량 관리 데이터를 등록해 사용 중이다. 특히 마이클은 현대차그룹이 지난 10월 야심차게 발표한 오픈 데이터 플랫폼을 활용해 고객이 직접 차계부를 입력하지 않고도 자동으로 실시간 차량 주행거리, 연료 소모량 등의 정보를 취합하는 '커넥티드카 연동 서비스'를 제공하고 있다.

관계자는 "마이클의 차량 데이터 기반으로 요소수 사용 고객에 맞춤형 프로모션을 진행하는 것은 고객과 회사 모두에게 이익이다"며 "현대차와 기아차의 커넥티드카 연동 서비스를 구현하는 마이클과의 협업으로, 향후 차량의 요소수 소모량을 실시간으로 분석해 요소수 주입이 필요한 시점에 주면의 유록스 판매점을 안내하는 서비스 등 다양한 시도를 할 예정이다"고 전했다.

한편, 현대차그룹은 커넥티드카를 통해 수집된 차량 제원, 상태, 운행 등의 데이터를 외부에 개방해 스타트업, 제휴사 등이 미래 모빌리티 시대에 맞춘 고객 서비스와 상품을 개발할 수 있는 신규 비즈니스 환경을 제공하겠다고 발표한 바 있다.

