61세 나이 차 인도네시아 부부, 22일 만에 파경…이유는?

신부 가족 측 "아무 문제 없다가 갑자기 이혼 이뤄져"

[아시아경제 임주형 기자] 61세 나이 차를 뛰어넘어 혼인한 인도네시아 78세 남성과 17세 여성 부부가 결혼 생활 22일 만에 파경을 맞았다.

3일(현지시간) 인도네시아 현지 매체 '트리뷴뉴스' 등에 따르면 서부자바주 수방에서 지난달 9일 결혼식을 올린 아바 사르나(78)와 노니 나비타(17)가 이혼 위기를 맞이했다.

아바는 결혼식을 올린 지 22일째인 지난달 30일 노니에게 이혼 서류를 보내고 파경을 선언했다. 다만 이 매체에 따르면 아바는 구체적인 이혼 사유에 대해서는 침묵했다.

아바는 아내가 세상을 떠난 뒤 7년 동안 혼자 살던 중 고등학교 2학년 생인 노니에게 반해 청혼했고, 노니가 이를 받아들이면서 혼인이 성사됐다.

아바는 결혼 지참금으로 신부 측에 현금 1천만 루피아(약 78만원)와 금 11g, 새 오토바이 등을 전달한 것으로 전해졌다.

노니의 부모는 딸이 고등학교부터 마쳐야 한다며 결혼을 반대했지만 결혼을 원하는 딸의 고집을 꺾지 못한 것으로 알려졌다.

두 사람 결혼식 사진은 소셜네트워크서비스(SNS) 등에서 화제가 된 바 있다.

한편 노니의 가족 측은 "결혼 후 아무 문제도 없었는데 갑자기 이혼이 이뤄졌다"며 "신랑 측 가족에게 문제가 있는 것 같다"고 말했다. 일각에서는 노니가 혼인 전 다른 남자의 아이를 가졌다는 소문이 나왔지만 가족 측은 이를 부인했다.

