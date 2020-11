빅히트 여파에 '공모주 개인물량 확대' 브레이크…공청회 연다

금융위·금투협, 이달 중 IPO 제도 개편 공청회 개최

개인 물량 확대 놓고 피해 확대 우려에 신중론 커져

[아시아경제 한진주 기자] 빅히트엔터테인먼트 상장 직후 주가가 급락하자 금융당국도 기업공개(IPO) 제도 개편안 마련에 앞서 공청회를 연다.

1일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 금융위원회와 금융투자협회가 이달 중 공청회를 열어 공모주 개인 물량 확대 방안 등에 대한 시장 의견을 청취한다.

금융당국은 SK바이오팜, 카카오게임즈 등 IPO 청약 광풍이 불자 소액 투자자들에게 배정하는 물량을 확대하는 방안의 제도 개편을 모색해왔다. 그러나 섣부르게 제도를 개편할 경우 소액 투자자들의 손실이 커질 수 있다는 우려에 의견을 청취하기로 한 것이다.

금투협 규정에 따르면 유가상장기업의 공모물량 중 20% 이상을 일반(개인투자자)에 배정해야 한다. 하이일드 펀드와 우리사주 조합원에게는 각각 10%, 20% 이상을 배정하고 나머지는 기관 투자자 몫이다.

금융당국은 소액청약자 우대를 위해 ▲소액 투자자에게 고옴주 개인 물량의 절반 배정 ▲복수 계좌 청약 금지 ▲기관 투자자에게 돌아가던 우리사주 실권주의 개인 투자자 우선 배정 등을 검토해왔다. 공모주 시장에서 고액 자산가와 기관 투자가들이 이익을 누린다는 비판을 고려한 것이다.

은성수 금융위원장은 지난 8월 증권업계와의 간담회에서 "청약증거금을 많이 내는 사람이 많은 물량을 배정받는 현행 개인 투자자 배정 방식은 고액 자산가일수록 유리하기에 개선이 필요하다"고 밝힌 바 있다.

빅히트 상장 이후 기관 차익 매물로 인해 주가가 급락하면서 금융 당국 내부에서도 신중론이 힘을 얻고 있다. 청약 광풍이 이어지는 시기에 개인 물량을 확대할 경우 부작용이 커질 수 있다는 지적 때문이다. 기업 분석이나 정보에 접근할 권한이 상대적으로 부족한 개인들이 공모 시장에 진입하는 문이 넓어지면 피해 규모가 커질 수 밖에 없다.

금융위는 공모주 배정 방식 뿐 아니라 IPO 제도 전반에 대한 전문가 의견을 청취할 계획이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr