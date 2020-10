[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 3,200 등락률 -3.67% 거래량 974,687 전일가 87,200 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG전자 “4분기 온라인 판매·OLED TV 매출 증대될 것"LG전자, 누적 영업익 2조원 돌파…3분기 역대 최대 실적(종합)[컨콜]LG전자 "H&A 사업본부, 한국·해외서 모두 성장" close 는 올해 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "전장 사업을 하는 VS사업본부는 올해 3분기부터 시장 회복에 따른 매출 증가세 지속되고 있다"며 "고정비 효율화 등이 차질 없이 진행되고 있다. 2021년 3분기부터 영업이익이 흑자전환할 것으로 판단된다”고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr