이베스트투자증권, 유튜브채널 '이리온' 구독자 5만명 돌파

[아시아경제 박지환 기자] 이베스트투자증권은 공식 유튜브 채널인 '이리온'이 29일 구독자 5만명을 돌파했다고 30일 밝혔다.

이리온은 이베스트투자증권의 공식 유튜브 채널로 리서치센터 리포트를 중심으로 방송을 진행하다 15일 개편을 통해 실시간 국내주식 방송을 추가로 운영하고 있다. 이번 구독자 5만명 돌파는 개편 후 2주만에 약 1만명의 구독자가 늘어난 숫자로 증가세가 가파르다고 회사측은 설명했다.

주린이들에게 최근 '염블리'로 유명세를 얻고 있는 이베스트투자증권 염승환 차장의 실시간 스트리밍 방송 가세가 주효 원인으로 꼽힌다. '염블리에게 물어보세요' 실시간 방송은 5회만에 약 3300여명의 동시접속자를 기록했다. 매주 화, 목요일 오전 10시 반에 방송이 된다.

윤지호 이베스트투자증권 리서치본부장은 "기존 리서치센터 리포트 중심의 방송으로 이리온의 인지도를 다져 놓은 상황에서 주식종목 방송을 추가해 호응을 얻은 것으로 보인다"며 "현재 여러명의 현직 PB직원들을 방송에 투입시키기 위해 준비중"이라고 말했다.

그는 "국내외 주식뿐 아니라 파생상품까지 아우르는 방송 라인업을 통해 투자자들에게 중요한 정보를 전달하는 것에 주력하겠다"고 덧붙였다.

