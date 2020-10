대웅제약, 美 ITC 예비결정 추가반박서 제출

[아시아경제 조현의 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 92,300 전일대비 1,100 등락률 -1.18% 거래량 13,377 전일가 93,400 2020.10.30 11:03 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 지역사회와 세포·유전자 치료제 산업 육성ITC 조사국 "나보타 영구 수입금지"…대웅 "기존주장 반복"[기업 자금조달]'보톡스 전쟁' 대웅제약, 공모채 포기후 '대출·단기차입' 선회 close 이 지난 7월 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,900 등락률 -1.54% 거래량 18,663 전일가 187,900 2020.10.30 11:03 장중(20분지연) 관련기사 메디톡스, 주가 18만 5200원.. 전일대비 -2.99%메디톡스, 개인 투자자 관심 집중... 주가 8.05%...메디톡스, 검색 상위 랭킹... 주가 9.36% close 의 손을 들어준 미국 국제무역위원회(ITC)의 예비판결에 대한 반박 의견서를 제출했다. 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 92,300 전일대비 1,100 등락률 -1.18% 거래량 13,377 전일가 93,400 2020.10.30 11:03 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 지역사회와 세포·유전자 치료제 산업 육성ITC 조사국 "나보타 영구 수입금지"…대웅 "기존주장 반복"[기업 자금조달]'보톡스 전쟁' 대웅제약, 공모채 포기후 '대출·단기차입' 선회 close 과 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 185,000 전일대비 2,900 등락률 -1.54% 거래량 18,663 전일가 187,900 2020.10.30 11:03 장중(20분지연) 관련기사 메디톡스, 주가 18만 5200원.. 전일대비 -2.99%메디톡스, 개인 투자자 관심 집중... 주가 8.05%...메디톡스, 검색 상위 랭킹... 주가 9.36% close 는 이른바 '보톡스'로 불리는 보툴리눔 톡신 제제의 원료인 보툴리눔 균주 출처를 둘러싸고 갈등을 벌이고 있다.

대웅제약은 30일 ITC의 예비결정을 재검토해달라는 의견서를 지난 9일, 원고와 ITC 불공정수입조사국(OUII)의 서면에 대한 반박 의견서를 이달 16일 ITC 위원회에 제출했다고 밝혔다. 해당 의견서는 전날(현지시간) 공개됐다.

대웅제약은 의견서에서 "메디톡스의 영업비밀을 도용한 적이 없다"며 "메디톡스측은 관련 내용을 입증하는 데 실패했고 행정법 판사는 원고가 고용한 전문가의 증언만을 근거로 해서 잘못된 판단을 내렸다"고 강조했다.

회사 측은 미국 전문가들의 견해를 인용해 ITC 예비판결에 대한 반대 의견도 내놨다. 대웅제약은 "상업적으로 보툴리눔 톡신 제제 생산에 사용 가능한 균주를 구하는 것은 어렵지 않다"며 "메디톡신의 균주와 기술은 영업비밀이 될 수 없다"고 주장했다.

또 ITC 소속 변호사(Staff Attorney)가 ITC의 예비결정 재검토 결정에 대해 제출한 의견서도 반박했다. 최근 ITC 불공정수입조사국(OUII)은 대웅제약이 메디톡스의 영업비밀은 도용했다는 기존 예비결정을 지지하는 의견서를 냈다.

대웅제약은 "해당 의견서는 새로운 내용이나 근거 없이 기존 주장을 그대로 반복했다"며 "원고 측의 주장만을 일방적으로 지지해 잘못된 의견으로 예비판결이 이뤄졌다"고 주장했다.

최종 판결은 내달 19일(현지시간) 내려진다. 대웅제약은 "예비결정의 오류를 바로잡아 최종결정에서 반드시 승소하겠다"고 했다.

