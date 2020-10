[아시아경제 오주연 기자] 한진중공업 한진중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 7,020 전일대비 40 등락률 -0.57% 거래량 50,025 전일가 7,060 2020.10.30 10:59 장중(20분지연) 관련기사 한진중공업, 조선 테마 상승세에 0.94% ↑한진중공업, 조선 테마 상승세에 1.15% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-6일 close 은 서대신4구역 주택재개발 정비사업조합과 1112억6800원 규모의 부산 서대신4구역 주택재개발 정비사업 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 6.83%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr