[e공시 눈에 띄네]코스닥-29일

<장 마감 후 주요공시>

◆휴온스=HU024 점안제의 국내 임상2상 시험계획 승인

◆ 지노믹트리 지노믹트리 228760 | 코스닥 증권정보 현재가 19,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,150 2020.10.30 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 지노믹트리, 4160만원 규모 코로나 진단키트 공급계약 체결 대웅제약-지노믹트리, 코로나19 진단키트 해외판매지노믹트리, 3억4000만원 규모 공급계약 close =대장암 조기진단 기술이전 관련 MOU 체결

◆ 엘비세미콘 엘비세미콘 061970 | 코스닥 증권정보 현재가 9,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,490 2020.10.30 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 엘비세미콘, 주가 1만 원.. 전일대비 -0.5%엘비세미콘, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.83%【전문가추천】 내일 (24일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close =3분기 영업익 101억원…전년비 31.9%↓

◆ 콜마비앤에이치 콜마비앤에이치 200130 | 코스닥 증권정보 현재가 57,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 58,900 2020.10.30 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 음식료株, 거리두기 속 사랑 받아…건기식株는 무서운 상승세코스피·코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 5일 만에 하락 마감코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승 close =간손상·질환 예방 및 개선 조성물 국내 특허 취득

◆ 제이브이엠 제이브이엠 054950 | 코스닥 증권정보 현재가 35,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,950 2020.10.30 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 제이브이엠, 2분기 영업익 33억원…전년대비 68% 증가[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일[e공시 눈에 띄네]코스닥-28일 close =3분기 누적 영업익 98억…전년비 23.2%↑

◆ 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 30,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 29,000 2020.10.30 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 엑세스바이오, 71억원 규모 코로나19 진단키트 공급계약 해지‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제美 투약완료! 효과와 안정성 모두 잡는다! 지금입니다! close =71억원 항체진단 계약 해지...45억원 항원진단 계약

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr