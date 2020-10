LH, 군포시와 정비사업 지원 협약 체결

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)가 지방자치단체 정비사업의 원활한 추진을 위한 지원에 나선다.

LH는 30일 경기 군포시청에서 군포시·군포도시공사와 '군포시 정비사업의 성공적 수행을 위한 기본업무 협약'을 맺었다고 이날 밝혔다.

군포시는 1993년 이뤄진 산본신도시 개발을 시작으로 부곡·당동지구 등 다양한 택지개발사업을 통해 빠르게 성장해왔다. 하지만 이에 따른 신·구 시가지 간 불균형과기존 금정·군포 역세권 재정비촉진지구 해제에 따른 원도심 쇠퇴 등 우려도 제기되고 있는 상황이다.

민간 주도의 정비사업이 부분적으로 추진되고는 있지만 체계적인 도시 정비를 위한 종합방안 마련의 필요성이 대두되고 있는 만큼 군포시에서는 정비기본계획 수립을 추진 중이다. 정비기본계획은 도시의 보존·회복·정비 방향을 제시하고 과학적 분석을 통한 단계별 정비계획 수립으로 사업의 효율성을 도모하는 장기 도시계획을 뜻한다.

이번 협약은 LH가 군포시의 정비기본계획 수립을 지원하고 군포시·군포도시공사와 함께 체계적으로 도시를 정비하기 위해 추진됐다.

앞으로 협약에 따라 LH는 군포시 '2030 정비기본계획 수립' 용역에 공동 참여하고 이후 건설·관리·운영까지 통합적 도시정비를 수행하는 공공디벨로퍼 역할을 맡게 된다. 또 순환정비사업 시행 시 필요한 순환용주택 확보 등 이주대책 마련에도 협력해 원주민 및 세입자의 재정착을 도울 예정이다.

LH는 그동안 성남·안양·수원시 등과 다양한 정비계획을 공동 수립해 온 만큼 풍부한 노하우를 바탕으로 군포시 정비사업를 지원해 수익형 재개발 사업의 한계를 보완하고 지속 가능한 공공주도 도시정비 모델을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

변창흠 LH 사장은 "도시 재생·주거 복지·일자리 창출이 동시에 가능한 정비계획 수립을 통해 군포시가 지방분권형 도시재생, 주거복지의 새로운 모델이 될 것으로 기대한다"며 "LH 공공참여형 도시정비 플랫폼을 경기도 내 전 지자체로 확산해 지역 발전을 돕는 공공디벨로퍼 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

