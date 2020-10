최종건 차관, 캐나다 외교차관과 통화…WTO 사무총장 선출 협의

WTO, OECD 등 다자무대 협력 등 논의

[아시아경제 임철영 기자] 최종건 외교부 차관이 29일 오전 마르타 모건 캐나다 외교차관의 요청으로 전화 통화를 갖고 한-캐나다 관계 발전 방안, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 협력, 세계무역기구(WTO), 경제협력개발기구(OECD) 등 다자무대 협력, 지역 정세 등 상호 관심사에 대해 의견을 교환했다.

최 차관은 양국이 코로나19 발발 초기부터 양자 및 다자 차원에서 긴밀히 공조해오고 있다고 평가하고 전 세계적으로 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 장기화되는 상황하에서도 양국간 경제통상 및 인적교류 등 실질 협력이 강화될 수 있도록 적극 협력해 나가자고 했다.

모건 차관 또한 양국이 공동의 가치를 기반으로 코로나19 대응에 있어서도 장관급 국제협의그룹, 유엔보건안보우호그룹 등 다자 차원에서 긴밀히 공조하고 있고 양자 차원에서는 정상을 포함해 각급에서 활발히 소통·협력하고 있음을 평가했으며 앞으로 경제통상 관계 등 양국 간 협력을 강화해 나가기 위해 긴밀히 소통해 나가자고 했다.

이어 최 차관은 캐나다가 한국에 본부를 두고 있는 국제백신연구소(IVI) 가입을 긍정적으로 검토해 줄 것을 요청했다. 아울러 양측은 WTO 사무총장 선출에 대해서도 긴밀히 협의했다.

양측은 두 나라가 전략적 동반자 관계이자 국제무대 유사입장국으로서 다양한 국제 다자무대에서 긴밀히 협력하는 한편 한반도를 포함한 역내 정세 및 양·다자 현안에 대해 소통과 협력을 지속해 나가기로 했다.

