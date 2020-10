[아시아경제 이민지 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 298,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 283,500 2020.10.29 08:15 장시작전(20분지연) 관련기사 네이버 같은 '검색결과 조작' 없게…공정위, 법개정 추진코로나 재확산 불안…코스피 2330선 하락 마감, 코스닥 780선대로 상승美 급락에 하락 출발한 국내 증시, 낙폭 축소…코스닥은 '상승' 전환 close )가 3분기 연결 기준 영업이익으로 2917억원을 기록해 전년동기대비 1.8% 늘었다고 공시했다.

매출액은 1조3608억원으로 24.2% 증가했고 당기순이익도 176% 늘어난 2353억원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr