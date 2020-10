[아시아경제 정동훈 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 34,550 전일대비 950 등락률 +2.83% 거래량 240,708 전일가 33,600 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 GS, 최근 5일 개인 24만 4704주 순매수... 주가 3만 1400원(+1.29%)"탈석유시대·코로나19 겹악재…GS, 단기간 실적 회복 어려워"SK, 공정위 가장 많이 찾아…로펌은 김앤장 close 는 허서홍 전무가 자사 보통주 3만3000주를 매수했다고 28일 공시했다.

이로써 허서홍 전무의 보유 주식 수는 189만4600주(지분율 2.0%)가 됐다.

허준홍 삼양통상 삼양통상 002170 | 코스피 증권정보 현재가 62,900 전일대비 500 등락률 -0.79% 거래량 2,757 전일가 63,400 2020.10.28 15:30 장마감 관련기사 12월 3일 코스피, 7.85p 내린 2084.07 마감(0.38%↓)[e공시 눈에 띄네]코스피-25일삼양통상, 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 close 사장의 아들이자 GS 오너일가 5세인 허성준 군은 29일 자로 보통주 3692주를 매수했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr