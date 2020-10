네이버-CJ, 6000억 '혈맹'…콘텐츠·물류 손잡는다(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 CJ그룹과 총 6000억원 규모의 상호 지분 투자를 단행했다. 네이버는 CJ그룹과 상호 협력을 통해 콘텐츠와 물류 분야에서 글로벌 경쟁력을 한층 강화해나갈 계획이다.

네이버는 26일 CJ그룹 계열사인 CJ ENM, 스튜디오 드래곤과 각각 1500억원, CJ대한통운과 3000억원의 상호 지분을 교환한다고 밝혔다.

네이버는 보유 자사주를 해당 규모만큼 CJ에 매각하고, CJ ENM과 CJ대한통운은 자사주매각, 스튜디오드래곤은 3자배정 유상증자 방식을 취한다. 자사주 교환일은 27일이다. 스튜디오드래곤의 유상증자에는 약 2주가 소요될 전망이다.

네이버, CJ ENM·스튜디오드래곤과 콘텐츠 실험 나선다

네이버, CJ ENM, 스튜디오드래곤은 각자의 지식재산권(IP), 플랫폼, 제작 역량 등을 결합해 글로벌 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 시장에 선보인다는 방침이다.

네이버는 국내 최대 엔터테인머트 기업으로 글로벌 최고 수준의 제작 역량을 갖추고 있는 CJ ENM, 스튜디오드래곤과 보유 IP를 활용해 VR(가상현실), AR(증강현실)을 적용한 실감형·숏폼 콘텐츠 등을 제작한다.

또 콘텐츠 제작, 창작자 육성 등을 위한 펀드를 공동으로 조성하는 등 3년 동안 3000억원의 투자를 진행한다는 계획이다.

네이버와 CJ 측은 "브이라이브(V Live), 라인 등 네이버의 글로벌 서비스, CJ의 티빙(TVING) 등 플랫폼 간 협업으로 국내는 물론 글로벌에서 콘텐츠 유통을 더욱 강화해나갈 것"이라고 밝혔다.

네이버는 티빙과 협력도 진행한다. 네이버와 티빙은 각각 멤버십 간 결합상품 출시를 진행해 멤버십 사용자들에게 새로운 경험을 제공해나갈 계획이다.

네이버, CJ 대한통운과 '新 물류 모델' 구축

네이버는 국내 1위 택배 인프라를 보유하고 있는 CJ대한통운과 '혁신 모델'을 구축한다는 방침이다.

주문부터 배송 알림까지 전 과정을 디지털화하고 수요예측, 물류 자동화, 배고배치 최적화, 자율주행, 물류 로봇 등 '스마트 물류 체계'를 구축해나갈 예정이다.

또 사업제휴협의체를 통해 세부 방안을 논이하는 한편 인공지능, 빅데이터, 로봇기술 등 미래유망 분야 추가 공동사업 기회 발굴을 위해서도 협력한다.

한성숙 네이버 대표는 "콘텐츠, 물류에 있어서 독보적인 역량을 가지고 있는 CJ그룹과 협업으로 국내외 사용자들에게 새로운 경험과 편의를 제공해나갈 것"이라면서 "네이버는 앞으로 다양한 분야의 파트너들과 협업을 강화해 글로벌 경쟁 환경에서 경쟁력을 강화해나갈 것"이라고 밝혔다.

최은석 CJ 경영전략총괄은 "이번 제휴는 각 분야에서 독보적인 역량을 갖춘 두 기업이 만나 글로벌 경쟁 시장에서 앞서나갈 수 있는 새로운 협력 패러다임"이라면서 "앞으로도 다양한 형태의 개방적 협력을 통해 신성장 동력을 찾기 위해 노력하겠다"고 말했다.

