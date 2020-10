삼성證, '연금은 투자다' 이벤트 시즌2 진행

삼성證, '3분연금저축' 상표권 출시 기념 이벤트 진행

'3분연금저축' 이용시 계좌 개설부터 이전, 상품매수까지 온라인에서 원스톱 처리 가능

[아시아경제 송화정 기자]삼성증권은 오는 12월 31일까지 연금저축 고객을 대상으로 '연금은 투자다(연금저축)' 이벤트 시즌2를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 이벤트는 삼성증권에 계좌가 없는 신규 고객도 모바일에서 3분만에 연금저축계좌 개설은 물론이고 타사에 보유한 연금 이전, 상품매수까지 원스톱으로 할 수 있도록 한 '3분연금저축'(약관 및 개인정보 동의시간 제외)의 상표권 출원을 기념해 진행된다.

삼성증권 연금저축 계좌가 없는 신규 고객뿐 아니라 기존 고객 모두 참여할 수 있도록 세 가지 이벤트를 동시에 진행한다. 첫 번째 이벤트는 신규 고객에 한해 두 번째와 세 번째 이벤트는 누구나 참여 가능하다.

신규 고객만 참여가능한 첫 번째 이벤트에 참여하려면 비대면으로 연금저축 계좌를 개설하고 10만원을 입금하면 된다. 참여하는 고객은 모두 커피 기프티콘 1잔을 받을 수 있다.

두 번째 이벤트는 삼성증권의 연금저축 계좌로 일정 금액 이상을 신규로 입금하거나 타사에 보유한 연금을 일정 금액 이상 삼성증권으로 가져오면 금액에 따라 사은품을 받을 수 있다. 300만원 이상 입금 시 커피 기프티콘 3잔, 1000만원 이상은 신세계상품권 3만원, 3000만원 이상은 신세계상품권 5만원이 지급된다.

세 번째 이벤트는 삼성증권 연금저축 계좌를 통해 1000만원 이상 추천 상품을 매수하면 커피 기프티콘 1잔을 제공받을 수 있다.

추가로 세 가지 이벤트에 모두 참여한 고객 중 추첨을 통해 1명에게는 갤럭시Z폴드2를, 첫 번째를 제외한 두 번째, 세 번째 단계에 참여한 고객 중 추첨을 통해 2명에게는 삼성 제트청소기를 지급한다.

이벤트 경품을 받기 위해서는 이벤트 기간 내 삼성증권 홈페이지, 또는 모바일 앱 엠팝(mPOP)에서 '연금은 투자다(연금저축) 이벤트 신청'과 '마케팅 동의'를 해야한다.

편리한 시스템에 주식투자 선호 분위기가 더해지면서 올 3분기까지 신규로 개설된 연금저축 계좌는 2만3000건에 육박해 지난해 8600여건 대비 벌써 2배 이상 늘어났다. 특히 이중 2만여개 계좌는 온라인에서 개설된 것으로 나타나 연금투자에서도 비대면(언택트) 트렌드가 뚜렷했다.

삼성증권 관계자는 "저금리 기조가 지속되면서 은퇴 후 소득에 대한 고민이 많아지는 상황에 절세상품이 사라지는 추세가 맞물려 연금투자에 관심이 점점 높아지는 것 같다"면서 "연말을 앞두고 연금계좌의 세액공제 혜택과 함께 추가적인 이벤트 혜택도 누리길 바란다"고 밝혔다.

이벤트 관련 자세한 사항은 삼성증권 홈페이지, 모바일 앱 엠팝(mPOP) 또는 패밀리센터에서 확인할 수 있다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr