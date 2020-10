김웅 "대검 국감, 검투사 같더라" vs 김남국 "법치 없는 로마시대 검투사"

김웅 "與, 넘사벽 실력 차이 넘지 못해"

김남국 "국회의원이 칼로 무찔러야 할 적인가"

[아시아경제 임주형 기자] 김웅 국민의힘 의원이 국회 법제사법위원회의 대검찰청 국정감사를 본 소감으로 "영화 글래디에이터를 보는 것 같았다"고 평하자, 김남국 더불어민주당 의원이 "국회의원을 칼로 무찔러야 할 적으로 생각하는 게 아닌가"라고 비판했다.

앞서 김웅 의원은 23일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "전날 법사위 국감은 영화 '글래디에이터'를 보는 것 같았다"며 영화 장면 사진을 게재했다.

리들리 스콧 감독이 연출을 맡은 영화 '글래디에이터'는 고대 로마 제국 황제에 대항하는 검투사 막시무스의 이야기를 그렸다.

김웅 의원은 "백전불굴 장군을 묶어놓고 애송이들이 모욕하고 온갖 공작을 동원하나 결국은 '넘사벽' 실력 차이를 넘지 못했다"고 했다.

전날(22일) 대검 국감에 참석한 윤석열 검찰총장이 의원들의 질의를 받고 '작심 발언'을 한 것에 대한 평가로 풀이된다.

이에 대해 당시 국감에 참석했던 김남국 의원은 이날 오후 페이스북에 쓴 글에서 "(김웅 의원이) 왜 글래디에이터를 상상했는지 이해할 수는 없지만 일부 동의하는 부분도 있다"며 "어제 윤석열 총장의 모습은 분명 '검투사' 같기는 했다"고 말했다.

이어 "법치주의가 확립되지 않은 고대 로마시대 검투사 말이다"라고 지적했다.

김 의원은 "제가 법사위에서 본 윤 총장의 모습은 챙겨야 할 라임, 옵티머스 사건에 대한 현안은 제대로 공부하지 않고 나와 오직 '정치적 발언'만 거침없이 뱉어낸 모습이었다"라며 "국민 앞에 겸소한 모습보다는 책상을 내리치며 하늘을 찌를듯한 오만한 태도를 보였다"라고 비판했다.

그러면서 "하필 칼부림하는 검투사라니"라며 "국민을 대신해 국회에서 질의하는 국회의원을 적으로 생각하는 것은 아닌가 해 많이 안타깝다"고 꼬집었다.

