마이크로디지탈은 23일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대용량 항체진단키트를 필리핀 기업에 170억원 규모로 공급한다고 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 433%에 달한다.

