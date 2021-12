[아시아경제 최대열 기자] 마이크로디지탈 마이크로디지탈 305090 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 95,226 전일가 20,100 2021.12.29 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정마이크로디지탈, 32억 규모 일회용세포배양시스템 공급계약 체결[특징주]마이크로디지탈, SK바이오사이언스에 백신용 배양액 공급 부각 강세 close 은 해외 의료기기유통업체와 코로나19 대용량 항체진단키트 35억6010만원어치를 공급하는 계약을 맺었다고 29일 공시했다.

