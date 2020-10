[클릭 e종목]"LG디스플레이, 7분기만에 '흑자전환' 성공…목표가 유지"

[아시아경제 오주연 기자]NH투자증권은 23일 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 15,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 15,800 2020.10.23 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 [컨콜]LG디스플레이 "화웨이 매출 비중 크지 않아, 대응 가능"[컨콜]LGD "48인치 OLED패널 내년 초부터 공급 원활해질 것"[컨콜]LG디스플레이 "미니 LED, 아직 시장 임팩트 크지 않아" close 에 대해 올 3분기 영업이익이 7개 분기만에 흑자전환을 기록했다면서 투자의견 '매수'와 목표주가 2만원을 각각 유지했다.

LG디스플레이는 전일 올 3분기 연결기준 영업이익이 1643억6000만원으로 전년동기대비 흑자전환했다고 공시했다. 매출액은 6조7376억4600만원으로 전년동기대비 16% 증가했고 당기순이익은 111억2100만원으로 흑자전환했다.

NH투자증권은 LG디스플레이의 4분기 매출액은 7조2000억원으로 전년동기대비 16% 증가하고, 영업이익은 1644억원으로 흑자를 이어갈 것으로 내다봤다.

고정우 연구원은 "OLED 사업의 활약이 돋보일 것"이라며 "중소형OLED의 북미 업체향 패널(스마트폰+워치) 출하량이 1918만대로 지속 증가하는 가운데, 대형OLED의 패널 출하량이 수요 이벤트 발생으로 159만대 증가하며 실적에 긍정적 영향을 끼칠 것으로 예상하기 때문"이라고 설명했다.

고 연구원은 "이익 달성은 3분기에 이어 4분기에도 이어질 것으로 예상하는 바, 주가와 밸류에이션 방향은 긍정적일 것"이라고 기대했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr