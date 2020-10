[아시아경제 이관주 기자] 서울반도체 서울반도체 046890 | 코스닥 증권정보 현재가 18,150 전일대비 950 등락률 -4.97% 거래량 740,011 전일가 19,100 2020.10.22 15:30 장마감 관련기사 올해 IR 대상은 현대차·덕산네오룩스서울반도체, 최근 5일 개인 156만 932주 순매도... 주가 1만 9500원(-3.23%)서울반도체, 커뮤니티 활발... 주가 6.74%. close 는 자기주식 1만5528주를 처분하기로 결정했다고 22일 공시했다. 처분예정금액은 2억3204만5000원이다. 회사 측은 처분목적을 "주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부"라고 밝혔다.

