인터파크, 컴프프로와 가구 시리즈 '인클라쓰' 출시

공동기획으로 기울기 또는 높낮이 조절 책상·책장·의자 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 인터파크는 학생가구 브랜드 컴프프로와 함께 가구 시리즈 '인클라쓰'를 출시했다고 22일 밝혔다. 이번 인클라쓰 시리즈는 온라인 수업이나 재택근무 등으로 집에서 장시간 테이블 사용이 필요한 학생 및 성인들을 위해 기획됐다. 인터파크 상품기획자(MD)가 제품개발 과정에 참여해 불필요한 중간 유통 과정이 없어 합리적인 가격으로 프리미엄 제품을 구매할 수 있다는 점도 특징이다.

주요 제품은 ▲전면 1200 책장 ▲오토 1200 책상 ▲기울기 1200 책상 ▲인클라쓰 c3 플러스 의자 등이다. '오토1200 책상'의 경우 책상 높이를 520㎜에서 최대 945㎜까지 조절해 유아부터 성인에 이르기까지 사용할 수 있도록 디자인됐다. 책상 하단 LED 컨트롤러로 간편하게 조절되며, 스마트 메모리 기능으로 사용자에 따라 높낮이를 저장해 온가족이 사용할 수 있다.

인터파크는 인클라쓰 출시를 기념해 오는 31일까지 특별 프로모션을 진행한다. 전 상품을 11% 즉시 할인하고, 인클라쓰 전면 1200 책장과 오토 1200 책상을 세트로 구매 시 15% 할인 혜택을 준다. 인터파크 가구담당 허동호 MD는 "인터파크가 지난 10년간 프리미엄 학생가구 브랜드로 입지를 다져온 컴프프로와 손잡고 '가성비' 제품을 출시했다"며 "이번 인클라쓰 시리즈는 코로나19의 영향으로 집에서도 편안하고 효율적인 학습 또는 업무가 가능한 제품을 찾는 이들에게 좋은 선택이 될 것"이라고 말했다.

