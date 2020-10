셀러비, 프로골퍼 이지훈 선수와 메인 스폰서쉽 체결

[아시아경제 유현석 기자] 셀러비는 지난 19일 셀러비코리아 본사에서 이지운 프로골퍼와 메인 스폰서쉽을 체결했다고 21일 밝혔다.

이지훈 선수는 앞으로 셀러비의 마크를 달고 현역에서 뛸 예정다. 또 셀러비는 이 선수를 전폭적으로 지원할 예정이다.

이지훈 선수는 9개월 만에 열린 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 2020시즌 개막전에서 어린나이에 천재라고 불리우는 프로골퍼 김주형과 연장전에서 끝내 우승을 차지했다. 그는 2013년 코리안투어에서 데뷔해 2017년 '카이도시리즈 카이도 only 제주오픈 with 화청그룹'에서 프로 첫 우승을 한 후 3년만에 우승을 거머쥐었다.

이지훈 프로골퍼는” 셀러비의 취지가 좋아서 계약을 했다"며 "앞으로 셀러비와 봉사활동도 같이하면서 좋은 일에 적극적으로 동참하겠다"고 말했다.

정문섭 셀러비 애드 대표는 “이지훈 선수를 포함해 셀러비와 함께 하고 있는 많은 셀럽들과 기부 활동은 물론, 좋은 일을 적극 동참하면서, 새로운 신개념 기부플랫폼을 만들 것"이라며 "이지훈 선수가 시합에 집중할 수 있게 전폭적으로 지원 하겠다"고 말했다.

셀러비는 신개념 기부플랫폼이다. 가수 산다라 박, 김희철, 써니 배우 이유비 , 손지현, 홍수아 오창석 , 모델 배정남, 클라라 등 방송인, 코미디언, 인플루언서, 유튜버 등 3000여명의 다양한 셀럽들이 함께하고 있다. 셀러비는 현재 국내뿐만 아니라 해외 동남아시아에서도 법인을 설립을 완료하며 글로벌 오디션 플랫폼 브이스퀘어와 업무협약을 맺으며 공동 프로모션과 기부활동을 위해 더욱 박차를 가하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr