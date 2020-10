제주에서 인플루엔자 예방 접종 후 사망자 발생···국내 4번째 사망사고

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주에서 독감 백신을 접종한 60대 남성이 사망하는 사고가 발생했다. 독감 백신에 의한 국내 4번째 사망 사고다.

제주특별자치도는 21일 제주지역에서 인플루엔자(독감) 백신을 접종한 60대 남성이 사망한 것으로 확인됐다고 밝혔다.

이는 제주 지역에서 인플루엔자 예방접종 후 사망한 첫 사례이다.

제주도 방역당국은 A씨가 국가 무료예방 접종 대상자로, 지난 19일 오전 9시경 제주시 소재 민간 의료기관을 찾아 인플루엔자 무료접종을 한 것으로 파악됐다.

A씨는 평소 고혈압 등 기저질환이 있었던 것으로 알려져 사망과 백신 접종의 명확한 연관성이 있는지를 규명하기 위한 역학 조사에 착수한 상태다.

이후 역학조사를 통해 A씨와 관련한 추가 정보가 확인될 경우 재난안전문자·홈페이지·SNS 등을 통해 추가 공개할 방침이다.

임태봉 도 보건복지여성국장은 “고령자, 기저질환자 등 예방접종 대상자들은 접종 전에 병력 파악 등을 통해 더욱 전문적인 상담을 진행할 예정”이라며 “혹 예방접종 후 발열, 무력감, 근육통 등 이상 반응이 발생하는지 주의 깊게 관찰해 주시고 관련 증상이 나타나면 즉시 관할 보건소나 병·의원으로 신고 바란다”고 당부했다.

