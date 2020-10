[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 18일 코엑스 특설무대에서 열린 ‘영동대로 K-POP 콘서트’에 참석했다.

강남구는 18일부터 24일까지 ‘온택트 2020 강남페스티벌’을 영동대로 및 코엑스 일대에서 개최, 페스티벌의 시작을 알리는 이번 콘서트는 코로나19로 인해 온택트로 진행, 유튜브로 생중계 됐다.

가수 티파니, 문빈의 사회로 진행된 이번 콘서트에는 강다니엘, 레드벨벳, 아스트로, 오마이걸 등 K-POP을 대표하는 아티스트가 출연해 자리를 빛냈다.

국·내외 랜선 관객 200여명이 양방향 소통 방식으로 참여해 비대면 단순공연을 넘어 ‘온·오프라인 융합 콘서트’를 선보였으며 SBS KPOP(스브스 케이팝)과 강남구청 유튜브 채널을 통해 3만3000여명 관객이 라이브 공연을 즐겼다.

