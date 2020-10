獨 베를린 소녀상 철거 일단 보류…"조화로운 해결책 논의하자"

시민단체, 법원에 가처분 신청 제출

"예정된 철거 시한 적용 안 돼"

미테구 "공정하게 다뤄진 절충안 마련하고 싶어"

[아시아경제 나주석 기자] 철거 위기에 놓였던 독일 베를린 '평화의 소녀상'이 일단 시간을 벌었다. 독일 현지 지방자치단체는 법원을 판단을 기다리는 동안 철거를 미룬 채 해법을 모색하겠다는 뜻을 밝혔다.

13일 독일 미테구청은 보도자료를 통해 현지 시민단체인 코리아협의회에서 미테구의 소녀상 철거 명령에 대한 가처분 신청을 법원에 제출해, "내일로 예정된 철거 시한이 적용되지 않는다"고 밝혔다. 미테구는 소녀상과 관련해 법원의 판단을 기다리기로 했다.

슈테판 폰 다쎌 구청장은 "우리는 모든 당사자의 입장과 우리의 입장을 철저히 따지는 데 시간을 사용하겠다"면서 "코리아협의회의 이익과 일본 측의 이익이 공정하게 다뤄지는 절충안을 마련하고 싶다"며 "관련된 모두가 공존하는 방법으로 기념물을 설계하는 것을 환영한다"고 밝혔다.

보도자료에 공개되기 전 다쎌 구청장은 미테구청 앞에서 열린 소녀상 철거 반대 집회에 나와 가처분 신청으로 시간이 생겼다며 "조화로운 해결책을 논의하자"고 밝혔다. 그는 "며칠간 소녀상과 관련한 역사를 배우게 됐다"며 "시민들의 참여가 인상 깊다"고 말했다.

다쎌 구청장은 애초 소녀상을 철거하려 했던 배경과 관련해 일본 정부의 압력 때문이 아니라 일본 시민들의 소녀상 반대 서한을 받았기 때문이라고 설명했다.

미테구는 올해 7월 일본군 위안부 피해자를 기리는 소녀상을 설치를 허가했었다. 지난달 말 제막식 이후 일본이 반발하자 소녀상 설치를 주관한 현지 시민단체에 소녀상 철거를 요구하는 내용의 공문을 이달 7일 발송했다.

미테구의 애초 철거 입장에서 한발 물러선 데는 현지 시민단체들의 반발이 크게 영향을 미친 것으로 보인다. 이외에도 다쎌 구청장의 소속정당인 녹색당 등 진보성향의 정당들에서도 비판 목소리가 나왔다.

현지에서는 소녀상과 관련해 비문에 문구를 수정하는 방식으로, 소녀상을 남겨두는 타협이 이뤄질 수 있다는 관측이 나온다. 앞서 일본은 베를린 소녀상 비문이 한국 측 입장에서 일본을 겨냥하고 있다고 비판했다. 이에 따라 비문이 수정될 경우 국제적인 전쟁 여성 피해에 관한 부분이 부각될 것으로 보인다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr