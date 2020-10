[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청장(청장 임성현)은 서구청소년문화의집(관장 설상숙)과 상무시민공원 내 위치한 국가보훈처 지정 현충시설 ‘안중근 의사 동상’ 사랑을 위한 공동협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이날 협약을 통해 양 기관은 상호 협력해 ‘안중근 의사 동상’과 연계한 청소년 보훈정신 함양 사업 등을 추진할 예정이다.

협약 시설 외 광주에서 독립운동가 안중근을 기리는 현충시설로는 중외공원 내 ‘안중근 의사 동상’과 ‘안중근 의사 숭모비’가 있다.

