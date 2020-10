산청군, 기산 국악당 국악공연 '오프라인 관람' 가능

거리 두기 1단계 완화 따라…14·15·25일 7개 팀 공연



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 기산 국악당 상설 국악공연이 '거리두기 1단계' 완화에 따라 오프라인 관람도 가능하게 됐다.

산청군 기산 국악 잔치위원회는 오는 25일까지 네이버TV로 송출되는 상설 국악공연 해설이 있는 기산 이야기 치유악 힐링 콘서트를 온·오프라인 모두에서 감상할 수 있다고 13일 밝혔다.

14일에는 정오에 '4인 놀이', 오후 2시에 판소리, 그리고 오후 4시에 '자연 가락 소리나눔'이 공연된다. 15일에는 오후 2시 '진주교방의 악가무, 오후 4시 '대바람의 춤'이 무대에 오른다. 25일에는 '구미농악단'이 흥겨운 가락을 선보일 예정이다.

해당 공연들은 모두 네이버TV에서 '기산 국악당'을 검색하면 동영상 스트리밍 서비스를 통해 시청할 수 있다.

한편 기산 국악당은 우리나라 국악계 큰 스승으로 손꼽히는 기간 박헌봉 선생 출생지(단성면)를 기념하기 위해 지난 2013년 산청군이 건립한 공간이다.

