순천시, 시민대학 ‘五感으로 배우는 여순1019’ 교육생 모집

16일까지 순천시민대학 지역특화과정 특별강의 교육생 선착순 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 순천시민대학 지역특화과정으로 오는 16일까지‘五感으로 배우는 여순 1019’에 참여할 교육생 30명을 선착순 모집한다.

이번 교육은 오는 19일 여순항쟁 72주기 기념일을 맞아 순천시와 순천대학교 여순연구소가 협력하여 여순 1019 사건을 지역사회 차원에서 재인식하고 시민의 공감을 이끌어 낼 수 있는 기회를 마련하기 위해 추진된다.

여순사건의 역사를 기억하고 싶거나 그날의 역사를 알고 싶은 시민, 여순 1019 숫자의 의미를 알고 싶은 순천시민이면 누구나 신청 가능하며, 교육신청은 순천시청 또는 순천시문화건강센터 홈페이지에서 신청서를 내려받아 전자우편이나 전화로 신청할 수 있다.

19일부터 내달 23일까지 매주 월요일 6회차로 진행되는 이번 교육과정은 문학, 영화, 그림 등 다양한 예술작품을 통해 여순 1019를 이해할 수 있는 현장탐방과 토크콘서트를 병행하여 진행될 예정이다.

순천시 관계자는 “우리 지역의 역사적 진실에 대한 이해를 돕는 이번 교육을 통해 여순항쟁에 대한 올바른 이해와 공감이 확산될 것으로 기대한다.”고 말했다.

기타 자세한 사항은 순천시청 평생학습과로 문의하면 된다.

