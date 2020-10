'대한민국 자치발전 대상' 수상 구인모 거창군수 "소통에 더 힘쓸 것"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 구인모 거창군수가 지방자치 25주년을 맞아 백범 기념관에서 개최된 '2020년 대한민국 자치 발전 대상'에서 기초자치단체장 부문 대상을 받았다고 13일 밝혔다.

이 상은 한국자치 발전연구원이 국회의원, 지방자치단체장, 지방의회의원, 교육감, 등을 대상으로 지방자치 발전에 이바지한 공로를 널리 알리기 위해 제정된 상이다.

구 군수는 지난 2년간 재임 기간 동안 ▲지방자치 발전을 위한 법·제도적 정비 정책 ▲지역 환경에 맞는 독창적 지방자치 정책 ▲자치분권 시대 타 자치단체 모범이 되는 정책 ▲자치분권 시대에 맞춘 모범적 주민자치 정책 ▲지역적 환경에 맞는 맞춤형 지역사회복지 정책 등 정책들에 대해 높은 평가를 받았다.

주요 시책으로는 지역 환경에 맞는 독창적 지방자치 정책에는 3무(無)농업 실천사업, 농업인 월급제 시범사업, 세계승강기 허브 도시 조성, 국내 최고 생태 관광지 거창 창포원 조성, 항노화 힐링 중심도시 기반구축, 농기계 임대사업소 확대 등이 있다.

자치분권 시대 타 자치단체 모범이 되는 정책에는 거창형 및 소상공인 긴급재난지원금 지급, 농어촌버스 단일요금제 시행과 그 외에도 거창법조타운 조성 갈등 해소 등의 정책들을 꼽을 수 있다.

구 군수는 "민선 7기 전반기 2년 동안 소통 군수실과 이동 군수실을 통해 군민의 목소리를 귀담아듣는 소통현장 행정을 펼친 결과를 인정해 이 상을 준 것 같다"며 "앞으로 군민이 공감하고 소통·화합하는 군정을 펼쳐 더 큰 거창도약, 군민 행복 시대를 열어나가겠다"고 강조했다.

