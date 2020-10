광주대-육군보병학교, 사회적 가치 실현 ‘맞손’

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교와 육군보병학교가 상생발전을 위해 두 손을 맞잡았다.

광주대학교(총장 김혁종)는 육군보병학교와 상생발전 및 사회적 가치 실현을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이날 협약식은 김혁종 광주대 총장과 이기성 육군보병학교장, 김황용 광주대 기획처장, 장순배 육군보병학교 행정부장 등이 참석했다.

양 기관은 협약에 따라 ▲교수(관) 학습역량 강화에 관한 사항 ▲상호 공동 협력 발전을 위한 교수·학생 상호교류 및 비교과 프로그램 지원 ▲맞춤형 재능기부 및 군인 가족 프로그램 지원 ▲정부 지원사업의 공동발굴 협력 및 학술회의 공동개최 등 상생발전을 위해 협력해 나가기로 했다.

김혁종 총장은 “이번 업무협약 체결이 새로운 패러디임을 위한 첫걸음인 만큼 육군보병학교와 국가발전에 이바지할 수 있도록 적극적으로 지원·협력해 나가겠다”고 말했다.

이기성 학교장은 “올해 개교 40주년을 맞은 광주대학교와의 협약 체결은 의미가 매우 크다”며 “단순한 행사에만 머물지 않도록 지속적인 협력을 통해 상호 발전할 수 있는 방안을 마련하겠다”고 말했다.

