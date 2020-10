인천TP, 녹색혁신 상생 협력 사업비 지원…환경오염 저감설비 공급기업 모집

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 '녹색혁신 상생 협력사업'에 참여할 환경오염 저감 혁신설비 공급기업을 오는 26일까지 모집한다.

이 사업은 폐기물처리와 악취 등 환경 분야 개선이 필요한 인천지역 기업의 환경관련 현안을 해결하고 녹색산업의 육성을 돕기 위한 것이다.

모집 대상은 환경 분야 개선이 필요한 인천지역 기업에 환경오염 저감 혁신 기술을 보유하고 설비를 공급할 수 있는 중소·중견기업이다.

지원 분야는 악취·대기·폐기물·수질 등 환경처리기술 등 4개 부문으로, 환경오염 저감 환경처리설비 제작·설치비용을 많게는 6억 원까지 지원할 예정이다.

자세한 내용은 한국환경공단 또는 인천TP 누리집(www.itp.or.kr)을 참조 하거나, 인천TP 녹색산업센터(032-260-0843)로 문의하면 된다.

인천TP 관계자는 "이번 사업은 최종평가결과에 따라 최고 2억원까지 지방자치단체 지원금도 추가로 받을 수 있다"며 "녹색산업 육성과 지역 환경문제 해결에 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 인천TP는 앞서 '녹색혁신 상생 협력사업' 공모를 통해 환경 분야 개선이 필요한 인천지역 기업 24곳을 선정한 바 있다.

