울산 33층 아파트 8시간째 불 … 큰 불길 잡았지만 내부로 계속 번져

연기흡입 88명 병원 이송, 54명 구조 … 소방대원 내부 진화·수색 중

강한 바람이 풀무질, 외벽타고 순식간에 건물 전체로 옮겨붙어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 강풍주의보가 내려진 8일 밤 11시 7분께 울산 남구의 33층짜리 주상복합아파트 삼환아르누보에서 시작된 불길이 8시간여째 진화되지 않고 있다.

강한 바람이 풀무질을 해 건물 외벽 샌드위치패널을 타고 순식간에 건물 옥상까지 불이 옮겨붙었다.

화재 초기 주민 수십명은 옥상과 28층 피난층으로 대피해 구조를 기다렸고, 현장을 빠져나오는 과정에서 연기를 흡입한 20여명은 병원으로 후송됐다.

불길이 번지자 주민들이 옥상과 피난층, 건물 밖으로 대피하는 과정에서 가족끼리 서로 흩어져 애타게 찾기도 했다.

한 주민은 보이지 않는 아이들을 찾아다니며 발을 동동 굴렀다. 일부 주민은 황급히 대피하면서 신발도 신지 못하고 건물을 탈출했다.

불이 난 지 2시간여 만에 큰불은 잡힌 듯했지만, 이후 아파트 내부로 옮아 타 소방대원들은 9일 오전 7시까지 개별 호실 내부로 진입해 진화작업을 벌이면서 주민 피해 상황을 점검하고 있다.

울산시소방본부는 오전 6시 현재 화재 발생 이후 건물 피난층과 옥상 등으로 대피해 있던 주민 77명을 구조했다. 구조된 주민과 스스로 빠져나온 주민 88명은 연기흡입과 대피 중 부상 등으로 병원에 이송돼 치료를 받았다.

소방대원에 따르면 8일 오후 11시 20분께 “에어컨 실외기에서 불이 났다”는 최초 신고를 받고 출동한 것으로 파악됐다. 정확한 화재 원인에 대해선 조사가 진행 중이다.

진영 행정안전부 장관은 9일 오전 화재현장을 방문해 상황을 점검할 것으로 알려졌다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr