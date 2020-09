"추석연휴에도 응급 상황 발생하면 119로 신고하세요"

연휴기간 구급상담 전문인력 80% 늘려 응급처치·병원 등 안내

[아시아경제 조인경 기자] 추석연휴 동안 응급 상황이 발생하거나 병원·약국 안내가 필요하면 지체 없이 119로 전화하면 된다.

소방청은 전국 소방본부 119구급상황관리센터에서 의사, 간호사, 또는 1급 응급구조사가 24시간 동안 교대로 근무하며 병원·약국 안내, 질병상담, 복약지도, 응급처치지도를 한다고 1일 안내했다.

지난해 추석연휴의 경우 119를 통해 진료 가능한 병원을 안내받거나 응급처치 지도를 받은 건수는 총 4만2354건이다. 하루 평균 8470건으로, 명절이 아닌 때(3279건)의 2.6배에 달하는 수치다.

이에 소방청과 전국 소방본부는 올해 119구급상담 전문인력을 평소보다 240여명 늘려 480여명이 비상근무 체계에 들어간다.

해외여행객이나 원양선박 선원 등을 상대로 한 재외국민 응급의료상담서비스도 계속된다. 해외에서 질병이나 부상을 당했을 경우 전화(+82-44-320-0119), 이메일(central119ems@korea.kr), 인터넷(http://119.go.kr) 및 카카오톡으로 상담을 요청하면 소방청 중앙119구급상황관리센터에 24시간 근무하는 응급의학전문의로부터 의료상담을 받을 수 있다.

진용만 소방청 진용만 119구급과장은 "명절에는 복통이나 소화불량을 호소하는 환자도 증가하는 만큼 소화제 등 상비약을 미리 구비해 두고, 음식물로 인한 기도막힘에 대비해 '하임리히법' 등 기본적인 응급처치 방법을 익혀두는 게 좋다"고 말했다.

