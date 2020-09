[아시아경제 김봉주 기자] 비명을 지르고 연락이 두절된 50대 여성이 불이 난 주택에서 숨진 채 발견됐다.

29일 전남 목포경찰서 등에 따르면 이날 오전2시께 전남 신안군 초도의 한 주택에서 A씨가 숨진 채 발견됐다.

조립식 주택 내부는 불이 났다가 꺼진 듯한 모습이었다.

경찰은 1차 감식 결과 A씨에게서 타살을 의심할만한 흔적은 발견하지 못했다.

하지만 A씨와 전화 통화에서 비명이 난 뒤 연락이 끊겼다는 유가족의 진술을 고려해 수사를 확대하고 있다.

A씨가 발견된 주택은 사실혼 관계에 있는 B씨가 거주하던 곳이었다.

B씨는 사고 추정 시각 다른 곳에 있었다고 진술했고, CCTV 등을 확인한 결과 대부분의 진술이 사실인 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사인과 등을 국립과학수사연구원에 부검과 감식을 의뢰했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr