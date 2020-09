한전, 추석맞이 노사합동 사랑나눔 후원

광주 지역아동센터, 사회복지시설 등 5곳에 물품 지원

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,350 전일대비 150 등락률 +0.74% 거래량 1,272,150 전일가 20,200 2020.09.29 14:56 장중(20분지연) 관련기사 전기차 충전 인프라 보급 한전-GS칼텍스 손잡았다(종합)온실가스 할당, 석탄 줄고 LNG 는다…전기료 인상 논란(종합)한국전력, 이시간 주가 +2.28%.... 최근 5일 개인 115만 2431주 순매수 close 은 28일 광주광역시 서구 열린지역아동센터에서 전국전력노동조합과 '추석맞이 노사합동 사랑나눔 후원 행사'을 열었다고 29일 밝혔다.

행사에서 광주 서구지역아동센터연합회에 학습물품 구입을 위한 500만원 상당 온누리상품권을 전달했다.

광주 소재 성요셉의 집 등 4개 복지시설엔 냉장고, 진공청소기 등 총 1000만원 상당 물품을 전했다.

한전은 이달 말부터 약 한 달을 '추석맞이 봉사활동' 기간으로 정했다. 현재 전국 300여개 사업소 2만여명 봉사단원이 생필품 전달, 전기설비 점검 등 다양한 봉사활동을 하고 있다.

박헌규 한전 상생발전본부장은 "대내외로 어려운 여건이지만 이웃들에게 힘이 됐으면 좋겠다"며 "앞으로도 지역사회와 소통하며 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.

정창식 전력노조 수석부위원장은 "민족 대명절인 추석을 맞이하여 온정의 물품을 전하게 돼 기쁘다"며 "미래 세대인 아동에 대한 지속적인 관심을 갖겠다"고 했다.

