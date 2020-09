"쇼핑 전 영역 10% 캐시백"…신한카드, '언박싱 카드' 출시

1회 이용으로도 최대 월 7만원까지 혜택

국내 최초 배송비 구분 디지털 프로세스 구축…배송비 할인

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 쇼핑 10% 캐시백과 배송비 할인 등 쇼핑에 특화된 '신한카드 언박싱'을 출시했다고 27일 밝혔다.

이 카드는 쇼핑 10% 캐시백 서비스를 건당 이용 한도 없이 전월 실적에 따라 월 5만원까지 받을 수 있다. 만약 해외에서 전월 20만원 이상 이용하면 한도가 2만원 추가돼 월 최대 7만원까지 캐시백이 가능하다.

주요 온라인 쇼핑몰(쿠팡, 11번가, G마켓, SSG.COM, 롯데ON), 소호 온라인몰 (컴퓨존, 텐바이텐, 29CM, 강아지대통령, 고양이대통령, 골핑, 런던놀이, 타임메카, 비바루비, 베리클로젯, 바온 등), 백화점(롯데, 현대, 신세계), 대형 할인점(이마트, 홈플러스, 롯데마트), 창고형 마트(트레이더스, IKEA), 프리미엄 아울렛(롯데, 현대, 신세계), 홈쇼핑(GS, 롯데, 현대, CJ), 편의점(CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24), 그리고 신한카드 올댓쇼핑까지 온·오프라인을 망라해 쇼핑의 거의 전영역을 커버한다.

특히 배송비 할인 서비스를 주목할 만하다. 신한카드는 국내 최초로 구매내역에서 실제 배송비를 구분해 할인하는 시스템을 구축했다. 이 서비스는 3만원 미만 소액 결제 시 혜택을 받을 수 있어 배송비로 인해 상품의 구매를 망설이던 고객에게 실질적 도움이 될 것으로 기대된다.

소호 온라인몰 트렌드샵의 배송비, 몰테일 해외직구 배송비, 택배 파인더 택배비와 네이버 플러스 멤버십, 쿠팡 로켓와우, 롯데ON 롯데 오너스의 멤버십 월회비를 통합하여 월 최대 6회, 건당 2500원의 할인 혜택을 제공한다.

쇼핑 캐시백과 배송비 할인 서비스는 전월 이용실적 40만원 이상부터 제공된다.

한편 아멕스 브랜드로 발급하면 아멕스 플래티늄 등급이 탑재돼 전월 실적 30만원 충족 시 인천공항 라운지 연 2회, 인천공항 및 국내 주요 호텔 발레파킹 각 월 3회 등의 플래티늄 서비스를 무료로 이용할 수 있다. 또 10월 중 오픈 예정인 신한카드 고객만을 위한 아멕스 해외 쇼핑 사이트 이용도 가능하다. 해당 사이트에서 언박싱 카드로 결제 시 기본 혜택에 5~10%의 추가 캐시백 혜택을 제공한다.

언박싱 카드의 연회비는 국내 전용 3만2000원, 해외 겸용(아멕스) 3만5000원이다. 모바일 전용카드로도 발급이 가능해 온라인 쇼핑 혜택을 원하는 고객들은 발급 즉시 사용이 가능하다.

또 신한카드 사용 경험이 없는 고객이라면 업계 최초 100% 디지털 방식의 플랫폼 멤버십 프로그램인 디클럽에서도 신청이 가능해 디지털 보안 서비스, 디클럽 전용 리워드 프로그램 등의 혜택도 누릴 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr