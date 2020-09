인베니아, 플라즈마 처리장치 관련 특허권 취득

[아시아경제 금보령 기자] 인베니아 인베니아 079950 | 코스닥 증권정보 현재가 2,095 전일대비 60 등락률 -2.78% 거래량 58,495 전일가 2,155 2020.09.25 11:46 장중(20분지연) 관련기사 인베니아, 플라즈마 처리 안테나 장치 특허 취득인베니아, 中 HKC에 디스플레이 장비 650억원 공급계약…"지난해 매출 45% 규모"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일 close 는 '유도 결합 플라즈마 처리장치용 안테나 조립체 및 이를 갖는 유도 결합 플라즈마 처리장치' 관련 특허권을 취득했다고 25일 공시했다.

인베니아 측은 "현재 대면적 건식식각장비에 우선 적용 예정"이라며 "이를 통해 차세대 유도결합형 플라즈마 방식 건식식각장비의 기술수준이 향상될 것"이라고 설명했다.

