"갤S20 FE, 매력적 사양…中원플러스 입지 무너뜨릴것"

[아시아경제 조슬기나 기자] "짧은 시간에 매력적인 사양의 휴대폰을 출시했다."

삼성전자가 플래그십의 핵심 기능은 유지하면서도 가격을 낮춘 신제품 '갤럭시S20 FE'를 공개하며 외신의 관심도 뜨겁다. 연초 갤럭시 S20시리즈 출시 당시만해도 계획에 없었던 FE를 선보인데는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파가 컸다는 분석이다. 시장에서는 '프리미엄 미드레인지' 카테고리에서 중국 원플러스 등의 시장점유율을 삼성전자가 빼앗아올 것으로 내다봤다.

IT전문매체 샘모바일은 23일(현지시간) 삼성전자의 갤럭시S20 FE 출시를 소개하며 "미국에서 (비슷한 라인에 주력하고 있는) 중국 제조사 원플러스의 시장 입지를 파괴할 가능성이 높다"고 보도했다. 샘모바일은 "갤럭시S20 FE는 플래그십 수준의 기능을 갖췄고, 삼성전자 또한 자료와 행사에서 '플래그십'이라는 사실을 반복해 상기시켰다"며 "플래그십과 유사한 사양을 저렴한 가격에 제공한다"고 평가했다.

또 다른 전문매체 더버지 역시 갤럭시S20 FE의 사양에 주목했다. 갤럭시S20 FE의 후면 카메라는 역대 갤럭시 폰 중 가장 큰 듀얼픽셀 이미지 센서를 탑재했다. 갤럭시S20의 특장점이었던 '스페이스 줌'도 지원한다. 더버지는 "올초 갤럭시S20 라인업을 공개했을 때 FE버전은 계획에 없었다"며 "S20을 기반으로 할 지라도, 삼성전자가 얼마나 빨리 신제품을 출시할 수 있는 지를 보여줬다. 짧은 시간에 매력적인 사양의 휴대폰을 만드는 것이 삼성전자의 가장 큰 강점 중 하나"라고 전했다. 또한 "프리미엄 미드레인지 카테고리에서 경쟁이 더 치열해졌다"며 구글, 원플러스에서 점유율 추가 확보가 가능할 것으로 봤다.

폰 아레나 또한 "삼성전자 팬들을 기쁘게 할 가장 좋은 부분이 있다"며 FE모델이 S20시리즈와 동일한 하드웨어 플랫폼을 사용한다는 점을 강조했다. 폰 아레나는 갤럭시S20과 갤럭시S20 FE의 사양을 하나하나 비교한 기사를 통해 칩셋 역시 타협하지 않았다고 평가했다.

갤럭시S20 FE는 10월6일부터 사전예약을 거쳐 10월 중순 출시된다. 가격은 공개되지 않았지만 80만원대 후반대로 책정될 것으로 예상된다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr