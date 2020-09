유재수, 조국 재판에 '증인 불출석 사유서' 제출

[아시아경제 배경환 기자] 유재수 전 부산시 경제부시장이 본인에 대한 감찰무마를 지시한 혐의로 기소된 조국 전 법무부 장관 재판에 증인으로 참석하기 어렵다는 입장을 법원에 전했다.

23일 법조계에 따르면 유 전 부시장은 이날 서울중앙지법 형사합의21부(김미리 부장판사)에 불출석 사유서를 제출했다.

유 전 부시장은 사유서에서 건강상 문제를 들어 법정 출석이 어렵다고 설명한 것으로 알려졌다. 유 전 부시장은 지난 6월 위암 수술을 받고 치료 중인 상태다.

검찰은 오는 25일 감찰 무마의 수혜자로 의심받고 있는 유 전 부시장을 증인으로 불러 감찰 무마를 인지하고 있었는지, 사전 공모가 있었는지 등을 집중 신문할 예정이었다. 조 전 장관은 청와대 민정수석이던 2017년 유 전 부시장의 뇌물수수 등 비위 의혹을 알고도 특별감찰반의 감찰을 중단시킨 혐의로 재판에 넘겨졌다.

유 전 부시장은 지난 5월 뇌물수수 혐의로 1심에서 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고 받았다.

