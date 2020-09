"일회용품이 산더미" 코로나에 '쓰레기산' 어쩌나

코로나19에 음식배달·택배이용 증가…일회용품 쓰레기 '급증'

상반기 생활폐기물 5349t…지난해 보다 11.2% 증가

환경단체 "정부·지자체·기업체·소비자 경각심 갖춰야…인식변화 필요"

[아시아경제 김가연 기자] "일회용품이 너무 많이 나와서 죄책감 들어요.", "배달음식이라도 줄여보려고요."

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 일회용 쓰레기 배출량이 급격히 증가하고 있다. 비대면 소비가 일상으로 자리 잡으면서 배달음식 및 온라인 쇼핑, 택배 이용량이 늘어났기 때문이다. 시민들은 환경오염의 심각성을 인지하고 있다면서도, 코로나19 여파가 이어지는 만큼 일회용품 사용이 불가피하다고 입을 모았다.

환경단체는 정부 차원의 재사용 시스템 마련과 함께 시민들의 인식개선이 필요하다고 강조했다. 환경부는 폐비닐과 폐플라스틱 등 쓰레기 처리 방안을 마련할 방침이다.

코로나19 확산에 따라 시민들이 외출을 자제하고 비대면 소비가 늘면서 플라스틱 포장재 등의 사용량이 크게 증가하고 있다. 배달음식을 주문하거나, 음식을 포장 구매하는 시민들은 지속해서 늘고 있다.

문제는 그 과정에서 발생할 수 밖에 없는 일회용품 등 생활폐기물이다. 대다수의 식당에서는 플라스틱 소재의 포장 용기와 일회용 수저 등을 제공하고 있어 폐기물 발생이 불가피한 상황이다.

또 카페에서도 머그잔 재사용을 통한 코로나19 전파를 우려해 일회용 컵을 제공하고 있는 데다, 시민들이 매일 마스크와 일회용 장갑을 사용하고 있다 보니 쓰레기 배출량이 급증하고 있다.

올 상반기 생활폐기물은 지난해보다 11% 이상 증가한 것으로 조사됐다. 지난달 9일 환경부에 따르면 올해 상반기 생활폐기물은 5349t으로 전년 대비 11.2% 증가한 것으로 조사됐다. 종이류는 23.9% 증가한 889t, 플라스틱류는 15.6% 증가한 848t, 비닐류도 11.1% 늘어난 951t으로 파악됐다.

특히 1인 가구에서 일회용품 배출량이 높은 것으로 나타났다. 지난 20일 서울시 거주자 41명을 대상으로 일주일 동안 일회용품 배출량을 조사한 결과, 1인 가구의 하루 평균 일회용품 배출량은 30개로 조사됐다. 이는 다인 가구 1인당 배출량 13개보다 2.3배 많은 수치다.

문제는 음식물 용기, 폐비닐 등의 재활용이 어렵다는 점이다. 양념 등 이물질이 묻은 플라스틱은 재활용이 어려운 데다, 깨끗한 상태라고 하더라도 세척 등의 과정을 거치면서 비용이 발생하기 때문이다. 택배 포장재도 마찬가지다. 업체가 재사용이 가능한 포장재·완충재, 보냉백 등을 이용하게 될 경우 추가 비용이 발생하게 된다.

이렇다 보니 시민들 사이에서도 정부 차원의 대책 마련이 필요한 게 아니냐는 목소리가 나온다. 코로나19 사태가 장기화하고 있는 만큼 일회용품 배출량을 조절할 수 있는 별도 방안이 필요하다는 지적이다.

서울에서 혼자 자취중이라고 밝힌 직장인 강 모(29) 씨는 "재택근무를 하다 보니 대부분의 끼니를 도시락이나 밀키트같은 배달음식으로 해결하게 된다"며 "초밥이나 마라탕 등 다른 메뉴에 비하면 플라스틱이 적게 발생하는데도, 많은 양의 쓰레기가 나온다. 쓰레기를 치우다 보면 죄책감이 들기도 한다"고 말했다.

강 씨는 "혼자라도 플라스틱을 덜 쓰고 싶어서 이제는 주문량을 줄여보려고 한다. 하지만 코로나19 시국인 만큼 모든 사람이 저처럼 생각할 수는 없지 않나"라며 "배달음식이나 택배를 이용하는 시민들은 점점 늘어날 수밖에 없다. 그렇기 때문에 개인이 아닌 국가 차원의 어떤 대책이 필요하다고 생각한다"고 강조했다.

강 씨를 비롯해 많은 시민들은 플라스틱 등 일회용품 사용 증가에 따른 대책 마련을 고심하고 있다.

서울디지털재단이 서울시민 1000명을 상대로 조사한 결과 응답자 91.3%는 "일회용 플라스틱을 줄이기 위한 인센티브가 필요하다"고 답했다. 이들은 적절한 보상 방식으로 '현금'(42.4%), '에코마일리지'(25.6%), '지역화폐'(18.3%), '전통시장 상품권'(12.4%) 등을 꼽았다.

강민욱 서울디지털재단 선임연구원은 "일회용품 폐기물 문제를 개선하기 위해서는 현행 수거 방식을 개선할 필요가 있다"며 "비대면 중심의 배출여건과 보상체계 개선이 핵심"이라고 제언했다.

환경단체는 재사용시스템 구축 등 근본적 해결책 마련을 촉구했다.

자원순환사회연대는 지난 16일 '포장 폐기물 증가, 언택트시대 핑계대지말고 감량대책 만들어라'라는 제목의 논평을 내고 "매년 증가하는 포장 폐기물이 전 국토를 불법 폐기물 처리장으로 전락시키는 행위에 규탄한다. 핑계보다 감량, 재활용 대책을 우선적으로 실시할 것을 강력하게 촉구한다"고 목소리를 높였다.

연대 측은 "지금처럼 무작정 일회용품을 사용한다면 전 국토는 플라스틱 쓰레기로 뒤덮이게 될지도 모른다. 시급한 행동이 필요하다"며 "정부도 지자체도 기업체도 또한 소비자도 언택트시대에 맞는 소비행동과 생산행동, 판매행동을 바꿔야만 함께 살 수 있는 내일이 있을 것"이라고 강조했다.

그러면서 ▲다회용기 대여업체 발굴·육성 및 별도의 공동수거시스템 구축 ▲재활용 가능한 용기 개발 ▲온라인 쇼핑 업체의 재사용 박스 이용 ▲새벽배송업체의 재활용 보냉백 사용 및 재사용 배송박스 이용 시스템 구축 등 대책 마련을 촉구했다.

한편 환경부는 오는 30일부터 내달 4일까지 이어지는 추석 연휴 기간 특별점검을 시행하겠다고 밝혔다.

이영기 환경부 자원순환정책관은 17일 "폐기물 불법 투기 등이 발생하지 않도록 부적정 처리업체를 엄중히 처벌할 계획이나, 잔재물 처리 여건이 악화한 점도 고려해 적정 처리업체에 대해서는 지원할 것"이라며 "이물질이 묻은 폐비닐, 폐플라스틱이나 재활용 불가품 등은 올바르게 분리 배출해달라"고 당부했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr