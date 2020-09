[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱 모델 이소영이 몸매를 과시했다.

21일 이소영은 자신의 SNS에 사진을 게재했다. 사진 속 이소영은 독특한 디자인의 비키니를 입고 수영장에서 미소를 짓고 있다. 특히 볼륨감 넘치는 몸매에서 발산된 섹시미가 시선을 사로잡는다.

한편 SNS 상에서 11.6만 명의 팔로워를 보유하고 있는 파워 인플러언서로 얼마전 임팩트크루 임팩트화보집(IMPACT) 발매해 완판하는 등 폭발적인 반응을 보이며 화제를 모았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr