[AI분석]증권사 애널리스트이 추천한 중대형주 총정리

AI투자비서 라씨로는 매일 아침 7시 50분 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다.

본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

→ AI가 엄선한 우량 종목 (확인하기▶)

→ AI투자유망주 전체보기▶

AI가 엄선한 우량종목은 제일기획, 풍산, 아이씨디 등으로 나타났다. 국내 광고 취급고 1위의 광고대행사 제일기획은 비계열 광고주의 신규 디지털 광고 물량을 연이어 확보하며 디지털 광고 경쟁력을 인정받고 있다는 점이, 비철금속 생산 전문업체 풍산은 2분기 중 코로나19와 조지 플로이드 사건에 의해 급증한 방산 수출은 3분기에도 지속될 것으로 전망되는 점 등이 투자포인트로 분석되고 있다.

현재 이러한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

→ AI가 엄선한 우량종목 l 실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 20,550 전일대비 350 등락률 -1.67% 거래량 588,635 전일가 20,900 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"제일기획, 3분기 순성장 달성 기대...예상보다 빠른 회복"쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장"외출 자제, 노래방·클럽 NO!" 코로나 재확산에 대기업 대응 수위↑ close , 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 400 등락률 +1.59% 거래량 353,333 전일가 25,200 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 미국 탄약 수출증가에 웃는 풍산"풍산, 신동 부문 턴어라운드…3분기 수익성 개선 기대"풍산, 2분기 영업익 210억…전년비 148.1%↑ close , 아이씨디 아이씨디 040910 | 코스닥 증권정보 현재가 16,100 전일대비 450 등락률 -2.72% 거래량 322,245 전일가 16,550 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[클릭 e종목] 아이씨디, 2분기에도 실적 성장 기대…"부담없는 주가 수준"아이씨디, 中 우한 디스플레이업체와 44억 계약 체결 close , 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 193,000 전일대비 11,500 등락률 +6.34% 거래량 1,285,943 전일가 181,500 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 천보, 커뮤니티 활발... 주가 6.56%.천보, 주가 13만 2800원 (0.23%)… 게시판 '북적'제가 말씀드렸죠? 전기차 배터리 정말 끝도 없이 간다고! close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,200 전일대비 100 등락률 -0.17% 거래량 14,946,503 전일가 59,300 2020.09.21 15:30 장마감 관련기사 1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져코스피 소폭 하락…2400대는 유지삼성도 투자한 핵심반도체! 1000원>10000원대↑↑상용화 추진 직전 기업! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.