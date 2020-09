SK㈜, ESR 보유지분 4.6% 블록딜…3년만에 원금 회수

[아시아경제 황윤주 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜가 투자한 글로벌 물류 기업 ESR(e-Shang Redwood Group)의 지분 일부를 매각하면서 3년 만에 투자원금을 회수했다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close (주)는 ESR 보유지분(11.0%)의 4.6%에 해당하는 주식 1억4000만주를 주당 22.50 홍콩달러에 블록딜(Block deal) 방식으로 매각했다고 17일 밝혔다. 매각 대금은 4800억원 규모로, 이번 일부 지분 블록딜로 1차로 투자원금을 회수하는 수준의 성과를 거뒀다. 이번 블록딜 이후에도 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜는 ESR 지분 6.4%를 보유하게 되며, 16일 종가 기준 보유지분의 가치는 약 7400억원 수준에 달한다.

2011년 설립된 ESR은 전 세계 물류센터 약 270곳을 운영하고 있는 글로벌 물류 인프라기업으로 아마존, 알리바바, JD닷컴 등 글로벌 고객사만 200여곳에 달한다. 아시아태평양 지역 전자상거래 시장이 급성장하면서 전문화된 최신식 물류 인프라를 갖춘 ESR의 경쟁력은 시장에서 지속적으로 부각되어 왔다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜는 ESR이 상장되기 전인 2017년 8월과 2018년 9월 두 차례에 걸쳐 선제적으로 투자를 진행해 ‘대박’을 터뜨렸다.

특히 지난해 11월 1일 홍콩증시에 상장하면서 ESR의 기업가치는 더욱 급등했다. 이커머스(E-commerce) 시장 성장이 가속화하면서 ESR 주가는 공모가(16.8홍콩달러) 대비 약 47%(9월 16일 기준, 24.75홍콩달러)까지 상승했으며, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜ 지분 가치는 투자 대비 약 2.5배가 늘었다.

ESR의 성장세를 고려했을 때 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜가 보유한 잔여지분의 가치는 더욱 높아질 수도 있을것으로 기대된다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜는 올해 들어 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close 바이오팜 상장, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close E&S 중간배당을 비롯해 이번 ESR 지분 매각 등을 통해 확보한 현금을 미래 성장 동력사업에 재투자함으로써 투자 선순환 구조를 지속적으로 실현해 나간다는 방침이다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜는 글로벌 투자 전문성을 기반으로 바이오제약, 소재, 신재생에너지 등 다양한 분야에서 투자를 이어오고 있다. 특히 미래 먹거리 분야로 꼽히는 바이오제약, 반도체, 배터리부터 소재, AI, 빅데이터에 이르기까지 미래 먹거리 분야에 고루 투자한 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜의 성장 투자 전략에 대한 시장의 신뢰와 기대감이 커지고 있다는 평가다.

신약개발 분야에서 의미 있는 성과를 내고 있는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close 바이오팜을 필두로 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close E&S 등 비상장 자회사의 가치도 시장에서 주목받고 있다. 특히, CMO(원료의약품 위탁생산) 통합법인 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close 팜테코는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜의 100% 자회사로 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close 바이오팜을 이을 차기 상장 후보로 거론되고 있다.

이 밖에도 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜는 성장잠재력이 큰 항체신약개발, AI, 빅데이터 등 다양한 분야의 이머징테크(Emerging-Tech?혁신기술)에 대한 선제적 투자도 꾸준히 이어오고 있다. 자체 기술력을 바탕으로 신규 시장을 개척하고 있는 초기단계 기업에 투자함으로써 혁신기술을 선점하고 기존 사업과의 시너지를 창출하는 ‘시딩(Seeding)’ 투자 전략의 일환이다.

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜ 관계자는 "투자형 지주회사로서 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 3,500 등락률 -1.63% 거래량 89,907 전일가 215,000 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 공정위, 총수일가 '통행세' 지원·허위자료 제출 정조준SK, 자회사 SK E&S 주당 1만878원 현금배당 결정대한상의, 차기 회장 최태원 SK회장 추대설에 "검토된 바 없다" 반박 close ㈜는 국내의 다른 지주회사와 비교할 수 없는 탄탄한 포트폴리오를 구축하고 있다"며 "글로벌 투자의 투자 회수 시기가 도래함에 따라 ESR과 같은 투자 성과 실현이 지속될 것이며, 시장의 기대에 걸맞는 투자 선순환 구조 실현 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr