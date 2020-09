허민·정인욱, 둘째 득남 "야구 경기 없는 월요일에 건강히 태어나"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그우먼 허민과 야구선수 정인욱 부부가 득남했다.

허민은 14일 인스타그램에 "건강한 아가가 나왔다. 이제 두 아이의 엄마, 아빠가 되었다. 이쁘게 잘 키우겠다"며 출산 소식을 전했다.

허민은 "어제 새벽 3시가 넘어 건강한 남자아이 럭키가 세상에 나왔다. 나도 아가도 건강하다"고 덧붙였다. 이어 "아빠 보고 싶었는지 야구 경기가 없는 월요일에 세상에 나와서 다행히 기쁜 순간을 함께할 수 있었다"고 적었다.

또 "#오늘부터1일 #럭키야반가워 #앞으로잘해보자 #아빠는오늘밤다시 #수원으로원정경기 고고"라는 해시태그로 기쁨을 드러내며 "코로나19로 보호자도 1명만 출입 가능하고 조리원은 남편 출입금지라 출산하신 분들, 출산 준비하시는 분들 걱정 많으시죠? 우리 같이 이겨내요"라고 썼다.

그는 "순산 응원해주신 분들 감사하다. 좀 더 아파했어야 했는데 너무 잘 낳아버려서 쉽게 낳은 줄 안다. 남편 동료분은 아기 나올 때 울었다던데. 정인욱은 계속 웃고 있었다죠"라고 말했다.

한편, 허민은 정인욱과 지난 2018년 1월 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

