사학연금, 반부패ㆍ청렴교육 '청년 아카데미' 개최

[아시아경제 이민지 기자] 사립학교교직원연금공단(이하 사학연금)은 한림국제대학원대학교에서 7주간 운영하는 ‘청렴 아카데미’에 공동주최기관으로 참여했다고 9일 밝혔다.

청렴 아카데미는 청년들이 반부패ㆍ청렴 교육을 접할 기회가 많지 않다는 점에 착안해 청년위원회에서 기획, 운영된 프로그램이다.

올해 세 번째를 맞이하는 이번 행사에는 사학연금, 한국투명성기구와 정춘숙 국회의원, 주한미국대사관, 한림국제대학원대학교가 공동주최하고 국민권익위원회와 한국쓰리엠이 후원하며, 한국투명성기구 청년위원회가 주관하여 운영한다.

올해는 청년들에게 ‘나와 청렴(Integrity with Me)’을 주제로, 이론 강의·기업 탐방·토크 콘서트·토론·화상 세미나 등의 프로그램을 제공한다.

사학연금은 기업 탐방, 토크 콘서트, 기업 강의 등에 참여하여 임직원 행동강령과 기금운용내부통제 규정 등 강의를 진행하며 정부의 사회적 거리두기 2.5단계 방역지침에 따라 온라인 플랫폼을 이용한 비대면 강의로 진행될 예정이라고 전했다.

배외숙 사학연금 상임감사는 ‘청렴과 반부패를 배우고자 하는 예비 사회인이 청렴 문화에 대한 학습 프로그램에 참여하게 되어 기쁘게 생각하고, 청년들에게 청렴인식 제고와 반부패 청렴가치관 형성에 도움이 되도록 최선을 다하겠다“고 말했다.

