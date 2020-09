양천구, 환경부 주관 음식물류폐기물 관리 평가 국무총리상 수상

지난 5년간 총 6297톤 감량, 전년 대비 1일 발생량 8톤 감량 성과...음식물류폐기물 감량 경진대회 및 주부감량 홍보단 운영 등 주민들 참여 유도하는 다양한 시책 추진

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 환경부가 주관하는 ‘2020년 음식물류폐기물 관리 지자체 성과평가’에서 최우수 지자체로 선정돼 국무총리상을 수상했다.

‘음식물류폐기물 관리 지자체 성과평가’ 부분 표창은 환경부가 자원순환 분야 유공자에 대한 포상을 계획, 음식물류폐기물 관리 실적이 우수한 지방자치단체에 수여하는 상이다.

이번 성과평가는 2019년 추진실적을 기준으로 전국 226개 기초자치단체 중에서 광역단위별 우수지자체 추천을 거친 17개 지자체를 대상으로 서류심사와 현장평가를 진행했다.

서류심사는 음식물류 폐기물 발생량 감량성과 및 적정처리와 홍보실적 등을 정량적으로 평가, 현장평가는 7월3일 환경부 평가단의 실사를 통해 이루어졌다.

그간 양천구는 음식물류폐기물 발생 억제 및 감량을 목표로 3대 역량 과제(납부필증제, 생쓰레기 퇴비화사업, 공동주택 RFID 세대별 종량기)를 선정, 음식물류폐기물 발생억제 5개년 계획을 수립·추진, 지난 5년간 총 6297톤의 음식물류폐기물을 감량했다.

특히, 2014년부터 전자태그 방식의 음식물 처리 방식인 RFID 종량기를 도입, 공동주택에 지속적으로 확대 설치했다. RFID는 음식물 쓰레기를 버리면 전자전울이 배출량을 계량해 요금을 부과하는 자동화시스템이다.

또 소형음식점을 대상으로 전용 용기에 담은 후 칩을 부착해 배출하는 종량제 방식 납부필증제를 전면으로 도입함으로써 1인당 목표 대비 감량실적 4239톤(12.24%)을 초과, 감량, 전년 대비 음식물류폐기물 1일 발생량도 8톤 감량하는 성과를 거뒀다.

아울러, 구는 다량배출사업장에 대한 민관합동 지도·점검과 공동주택 RFID 감량 경진대회 개최 등 주민들의 주도적인 참여 활동 분위기를 조성, 음식물류폐기물 주부감량 홍보단 운영과 주민홍보실적 평가를 열어 주민들이 직접 음식물류폐기물 감량을 홍보할 수 있는 기회를 확대해 왔다.

김수영 양천구청장은 “이번 수상은 음식물쓰레기 감량에 대한 구민들의 높아진 인식과 실천으로 얻게 된 성과”라며 “앞으로도 음식물류폐기물류 감량을 위해 주민 참여를 유도하는 다양한 시책을 추진하도록 더욱 노력하겠다”고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr