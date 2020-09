홍콩무역발전국, 중국 웨강아오 대만구 시장 기회와 홍콩의 역할 웨비나 개최

홍콩무역발전국은 다가오는 2020년 9월 11일 금요일 오후 3시 30분부터 약 한 시간 동안 중국 웨강아오 대만구 시장 기회와 홍콩의 역할의 주제로 웨비나를 개최한다고 밝혔다.

중국 웨강아오 대만구 (Greater Bay Area, ?港澳大灣區) 지역은 홍콩, 마카오와 선전을 비롯해 광둥성 9개의 도시가 하나로 묶여 있는 거대한 경제 통합권이다. 또한 미국 뉴욕베이, 샌프란시스코 베이 및 일본 도쿄베이 등 세계의 3대 베이(연안)에 버금가는 경제권으로 발전될 것으로 전망된다.

대만구 11개 도시는 약 56,100 평방미터에 달하는 면적과 총 7,100만명이 넘는 인구가 있으며 연간 약 1조 6천억 미화 달러의 GDP를 창출하면서 글로벌 최대 물류량을 보유한 선전항, 홍콩항 및 광저우항이 자리잡고 있고, 세계 최고 수준의 국제공항 인프라를 기반으로 항공 여객수는 연간 1억 1000만여 명에 이르는 세계에서 가장 활발하게 교역이 일어나는 지역 중 하나다.

또한, 중국이 야심차게 추진하는 일대일로 (一帶一路 : 육상 해상 실크로드) 사업의 핵심지역이며, 동남아시아와 남아시아, 중동, 유럽으로 향하는 필수 경로 지점에 위치하고 있다. 광둥성의 세계적인 연구개발과 제조 인프라, 홍콩의 선진된 금융 시스템, 마카오의 휴양 엔터테인먼트 환경이 결합되어, 미국 실리콘밸리에 필적하는 중국의 첨단기술 산업의 중심지이자 혁신 경제권으로 더욱 공고히 구축 될 것으로 기대된다.

홍콩특별행정구정부 정제급내지사무부 (정치제도 및 본토 사무), 홍콩경제무역대표부 및 홍콩무역발전국이 공동으로 주최하는 이번 웨비나는 최근 업데이트 된 웨강아오 대만구 발전 정책과 국내 기업 대상 지원 혜택 등을 홍콩 정부 고위관계자들이 직접 소개할 예정이며, 실시간 온라인 질의 응답을 통해 보다 생생한 정보 공유의 시간이 될 예정이다.

홍콩무역발전국 관계자는 “대만구 시장 확장에 관심이 있는 국내 수출 지원 기관, 중소기업 및 스타트업 관계자들에게 유용한 정보 공유 시간이 될 것이다”라고 언급했다.

