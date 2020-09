[e 공시 눈에 띄네]코스피-3일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 쎌마테라퓨틱스=10억 규모 유상증자 결정

◆ 롯데관광개발=실질심사 심의 대상 제외…4일 주식거래 재개

◆한국콜마=압력 분산 부재 및 펌프 용기 관련 특허권 취득

◆ 한국특수형강=278억 규모 유상증자 결정

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr