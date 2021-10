[e공시 눈에띄네]코스피-26일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 국보 = 58억원 규모의 이스라엘 제약사 레드힐 바이오파마 지분(1.73%) 취득

◆ 코오롱글로벌 = 3550억원 규모의 부산 엄궁1구역 재개발사업 공사 수주

◆ CJ CGV = 종속회사 CGI 홀딩스의 재무구조 개선을 위해 주식의 11.17% 감자 결정

◆ 세이브존I&C =3분기 매출액 10.93% 감소한 284억원, 영업이익 99.05% 감소한 2100만원 기록.

◆ NHN = 주요 투자 목표 달성 및 매수 기업과 사업 협력 강화를 위해 파이오링크 주식 198만6000주를 350억원에 처분.

◆ 교보증권 = 원활한 영업자금 지원을 위해 8000억원 단기차입

◆ 효성ITX = 3분기 매출액 1249억원(+10.84%), 영업이익 52억원(+26.55%), 당기순익 38억원(+16.19%)

◆ HMM = 한국해양진흥공사의 전환사채권 행사로 최대주주 지분 40.25%로 확대

◆ 한국특강 = 26일부터 칠서공장 제강생산시설 일부 기계장치 손상에 대한 복기작업이 조기 완료돼 생산 재개

◆ JB금융지주 = 3분기 매출액 6413억원(+2.5%), 영업이익 1850억원(+20.9%)

◆ 제주은행 =3분기 매출액 517억원(-2.68%), 영업이익 96억원(92.43%)

◆ 삼성바이오로직스 =3분기 매출액 4507억원(+64.15%), 영업이익 1674억원(+196.12%)

◆ 대한유화 = 3분기 매출액 6341억원(+45.88%), 영업이익 321억원(-49.14%)

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr