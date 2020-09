삼성카드, 디지털 혜텍 특화한 '탭탭' 3종 신규 출시

[아시아경제 오현길 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 29,000 전일대비 50 등락률 +0.17% 거래량 23,944 전일가 28,950 2020.09.03 09:50 장중(20분지연) 관련기사 삼성카드, '개인 맞춤형 정기결제 서비스' 개시…업계 최다 80개삼성카드, 삼성전자와 '삼성페이카드' 출시…"해외서도 결제 가능"[클릭 e종목] 예상 밖 실적 삼성카드, 금융비용·판관비 감소 덕 close 는 합리적인 연회비의 디지털 특화 상품인 '탭탭(taptap)' 3종을 새롭게 선보인다고 3일 밝혔다.

탭탭 카드는 언택트 소비와 해외 결제 관련 혜택을 기본적으로 탑재했으며, 각 상품마다 업종별로 특화된 혜택을 제공한다.

우선 'taptap DIGITAL'은 온라인 간편결제, 스트리밍 서비스 등 언택트 소비 관련 혜택을 집중적으로 제공한다. 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, PAYCO, 스마일페이 등을 통해 국내 온라인 가맹점에서 결제시 5% 할인 혜택을 제공하고, 전월 이용금액에 따라 최대 2만원의 결제일 할인 혜택을 받을 수 있다.

또 넷플릭스, 웨이브, 왓챠, 멜론, FLO 등 스트리밍 이용료 정기결제시 50% 할인 혜택을 제공한다. 전월 이용금액에 따라 최대 1만원까지 결제일 할인을 받을 수 있다. 이외에도 편의점·헬스&뷰티·생활잡화 10% 결제일 할인 혜택을 제공한다.

'taptap DRIVE'는 생활요금 자동납부 결제건수에 따라 주유소 결제 혜택이 커지는 것이 특징이다. 전월 이용금액 및 생활요금 자동납부 결제건수에 따라 모든 주유소에서 리터당 최대 150원의 결제일 할인 혜택을 제공한다.

'taptap SHOPPING'은 온라인과 오프라인을 망라한 쇼핑 관련 특화 혜택을 제공한다. 이마트몰 등 온라인 할인점, 온라인 쇼핑몰, 인터넷 면세점, 홈쇼핑, 마켓컬리에서 5% 결제일 할인 혜택을 제공하고 오프라인 할인점, 백화점, 프리미엄 아울렛, 면세점, 슈퍼마켓 등 에서도 5% 할인 혜택을 제공한다. 전월 이용금액 및 생활요금 자동납부 결제건수에 따라 온라인과 오프라인 쇼핑 각각 최대 2만원의 할인을 받을 수 있다.

이밖에도 스트리밍 이용료를 6000원 이상 정기결제시 3000원 결제일 할인 혜택을 월 1회 제공한다.

'taptap' 3종은 모두 전월 이용금액과는 상관없이 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용시 1.5%의 할인 혜택을 제공한다. 최대 50만원의 결제일 할인을 받을 수 있다. 연회비는 모두 1만원이다.

삼성카드는 또 '아메리칸 엑스프레스 블루'를 리뉴얼해 출시했다. 편의점·배달앱 결제시 7%, 교통·통신 업종 결제시 5%의 포인트 적립 혜택을 제공한다. 전월 이용금액에 따라 각각 최대 1만5000포인트를 적립받을 수 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr